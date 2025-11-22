22 листопада 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №854/2025 «Про делегацію України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру».
Документ оприлюднено на сайті голови держави, передає Інше ТВ.
До делегації увійшли:
ЄРМАК Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України, глава делегації
УМЄРОВ Рустем Енверович – Секретар Ради національної безпеки і оборони України
БУДАНОВ Кирило Олексійович – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України
ГНАТОВ Андрій Вікторович – начальник Генерального штабу Збройних Сил України
ІВАЩЕНКО Олег Іванович – Голова Служби зовнішньої розвідки України
КИСЛИЦЯ Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України
ОСТРЯНСЬКИЙ Євгеній Вікторович – Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
ПОКЛАД Олександр Валентинович – заступник Голови Служби безпеки України
БЕВЗ Олександр Олександрович – радник Керівника Офісу Президента України.
«Як і домовились із нашими партнерами, цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни.
Напередодні Президент України затвердив склад делегації України та директиви для відповідних перемовин.
Розраховуємо на конструктивну роботу й готові працювати максимально швидко, щоб досягти реального миру. Україна ніколи не хотіла цієї війни та зробить усе, щоб закінчити її достойним миром. Україна ніколи не буде перепоною для миру, і представники Української держави захищатимуть справедливі інтереси українського народу та основи європейської безпеки.
Вдячні за готовність європейських партнерів допомагати», – зазначили в Офісі Президента України.
Як повідомляло Інше ТВ, Російський “мирний план Трампа” має намір спровокувати антивладні протести в Україні