22 листопада 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №854/2025 «Про делегацію України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру».

Документ оприлюднено на сайті голови держави, передає Інше ТВ.

До делегації увійшли:

ЄРМАК Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України, глава делегації

УМЄРОВ Рустем Енверович – Секретар Ради національної безпеки і оборони України

БУДАНОВ Кирило Олексійович – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України

ГНАТОВ Андрій Вікторович – начальник Генерального штабу Збройних Сил України

ІВАЩЕНКО Олег Іванович – Голова Служби зовнішньої розвідки України

КИСЛИЦЯ Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України

ОСТРЯНСЬКИЙ Євгеній Вікторович – Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

ПОКЛАД Олександр Валентинович – заступник Голови Служби безпеки України

БЕВЗ Олександр Олександрович – радник Керівника Офісу Президента України.

«Як і домовились із нашими партнерами, цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни.

Напередодні Президент України затвердив склад делегації України та директиви для відповідних перемовин.

Розраховуємо на конструктивну роботу й готові працювати максимально швидко, щоб досягти реального миру. Україна ніколи не хотіла цієї війни та зробить усе, щоб закінчити її достойним миром. Україна ніколи не буде перепоною для миру, і представники Української держави захищатимуть справедливі інтереси українського народу та основи європейської безпеки.

Вдячні за готовність європейських партнерів допомагати», – зазначили в Офісі Президента України.

