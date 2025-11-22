У різних регіонах Демократичної Республіки Конго тріщини в земній поверхні поступово збільшуються, змінюючи вигляд населених пунктів. Науковці попередили, що понад 3,2 мільйона людей зараз живуть поруч з ерозійними каналами. Про це інформує видання Earth, передає УНН.

Дослідники зазначають, що ці ерозійні канали здатні швидко поглиблюватися й розширюватися, руйнуючи цілі квартали всього за кілька сезонів дощів.

У науковій роботі під керівництвом географа Матіаса Ванмарке підкреслюється масштаб і загроза цього процесу.

Постраждали десятки стрімко зростаючих міст, а нові дані дають найчітніше на сьогодні уявлення про те, наскільки далеко простягаються ці розломи та з якою швидкістю вони поширюються – йдеться у дописі.

Як пояснює видання, тріщини – це міські яри та ерозійні канали, які утворюються через потоки дощових вод, що розмивають м’які ґрунти. Вони прорізають житлові райони та переривають транспортні шляхи.

Науковці встановили, що довжина таких тріщин перевищує 700 км. Лише в столиці Кіншасі сотні каналів проходять через густонаселені райони, змушуючи владу оперативно ремонтувати дороги та організовувати обходи.

Зібрані дані свідчать, що це – не ізольований випадок, а постійний міський процес, що прогресує після кожної сильної зливи.

До 2023 року близько 2,7 млн жителів країни проживали в межах 100 метрів від активних ерозійних розломів. Ще приблизно 500 тисяч осіб перебувають у зонах, де, за прогнозами вчених, ерозія почне активізуватися протягом найближчих десяти років, якщо не буде вжито заходів.

Більше того, з 2010 до 2023 року кількість людей, які перебувають у зоні ризику, майже подвоїлася через стрімке розширення міст. Нові будівлі часто зводять поруч із уже небезпечними ділянками, що фактично закладає майбутні проблеми у міське планування.