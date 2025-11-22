Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВС України.

Зазначається, що обидва фігуранта операції “Мідас” від НАБУ та САП знаходяться у категорії осіб, що переховуються від органів досудового розслідування.

Також відомо, що згідно з базою даних МВС Міндіч та Цукерман зникли 20 листопада цього року.

Яка була роль Міндіча та Цукермана у корупційних схемах

Тимур Міндіч на опублікованих раніше аудіозаписах керує фінансовими операціями, обговорює оформлення довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо заходів безпеки і демонструє обізнаність про увагу НАБУ.

Олександр Цукерман – 61-річний бізнесмен. Виїхав з України кілька тижнів тому. Слідство називає його співорганізатором схем у сфері енергетики разом із Міндічем та співробітником “бек-офісу” з легалізації коштів.

