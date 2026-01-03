До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров, передає Інше ТВ.

«У зустрічах беруть участь представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, а також НАТО, Європейської ради та Європейської комісії.

Попереду насичений робочий день: безпекові та економічні питання, робота з рамковими документами, координація подальших кроків із партнерами», – зазначив Умєров.