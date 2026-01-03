МЗС Росії зробило заяву зв’язку зі збройною агресією США проти Венесуели. З дуже цікавими формулюваннями, які підтверджують слова Рубіо, сказані ним близько тижня назад, про те, що допомога Москви Мадуро дальше слів не піде.

-Сьогодні вранці США вчинили акт збройної агресії проти Венесуели. Це викликає глибоке занепокоєння та засудження.

Приводи, що приводяться до обґрунтування таких дій, неспроможні. Ідеологізована ворожість взяла гору над діловим прагматизмом, готовністю вибудовувати відносини довіри та передбачуваності.

У ситуації, що складається, важливо, перш за все, не допустити подальшої ескалації, налаштуватися на знаходження виходу зі становища шляхом діалогу. Виходимо з того, що всі партнери, у яких можуть бути претензії один до одного, повинні шукати шляхи вирішення проблем через діалогові розв’язки. Ми готові їх у цьому підтримувати.

Латинська Америка має залишатися зоною світу, якою вона проголосила себе у 2014 році. А Венесуелі має бути гарантовано право самій визначати свою долю без будь-якого деструктивного, тим більше військового втручання ззовні.

Підтверджуємо нашу солідарність із венесуельським народом, підтримку курсу його боліваріанського керівництва, спрямованому на захист національних інтересів та суверенітету країни.

Підтримуємо заяву венесуельської влади та керівництва країн Латинської Америки про невідкладне скликання засідання Ради Безпеки ООН.

Посольство Росії в Каракасі з урахуванням обстановки, підтримує постійний контакт із венесуельською владою та російськими громадянами, що знаходяться на території Венесуели. На даний момент відомостей про постраждалих громадян Російської Федерації немає.