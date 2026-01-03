США концентрували свої сили у Карибському морі з вересня й тримають у регіоні ударну авіаносну групу, амфібійну групу та можуть діяти з території Пуерто Ріко та навіть з континентальної території самих Штатів.

Початок повномасштабної операції США проти Венесуели все одно можливо вважати несподіваним, навіть попри те, що концентрація американських сил тривала з вересня, пише Defence Express.

За цей час США ввели у практику знищення моторних човнів з екіпажами, які були запідозрені у перевезенні наркотиків, а з 17 грудня реалізували часткову морську блокаду Венесуели для протидії експорту нафти з країни шляхом перехоплення підсанкційних танкерів. А 24 грудня була обмежено атакована портова інфраструктура одного з наркокартелів.

Тобто загалом проведення повномасштабної операції було очікуваним, але через дуже розтягнуту ескалацію все одно стала неочікуваною. В першу чергу, з огляду на відсутність системної ефективної протидії, для самих збройних сил Венесуели.

Також важливо навести перелік відомих розгорнутих сил США. Зокрема ще наприкінці 2025 року зробив осінтер Ян Елліс. Але маємо зазначити, що за понад тиждень Пентагон міг сконцентрувати ще більше сил, особливо враховуючи відносно малу відстань від самих США.

Але базовими можливо вважати ударну авіаносну групу:

на чолі з найновішим американським авіаносцем USS Gerald R. Ford (CVN 78);

два ракетних крейсери класу Ticonderoga: USS Gettysburg (CG-64) та USS Lake Erie (CG-70);

п’ять ракетних есмінців класу Arleigh Burke: USS Stockdale (DDG-106), USS Gravely (DDG-107), USS Mahan (DDG-72), , USS Winston S. Churchill (DDG-81), USS Bainbridge (DDG-96);

два ударних атомних підводних човни класу Virginia.

На додачу діє десантне з’єднання із універсальним десантним кораблем USS Iwo Jima (LHD-7) класу Wasp та двох десантних транспорта-дока класу San Antonio: перший корабель свого класу USS San Antonio (LPD 17) та USS Fort Lauderdale (LPD 28). До цих сил також варто віднести корабель сил спеціальних операцій збройних сил США.

Окремі сили розміщені на острові Пуерто Ріко, які включають 158-е винищувальне крило F-35 нацгвардії Вермонта, які додались до 225-ї ескадрильї F-35B корпусу морської піхоти. Також відомо про розгортання ударних дронів MQ-9 та навіть “летючої артбатареї” AC-130, а також відповідних сил забезпечення у вигляді повітряних танкерів та патрульних літаків P-8.

Звісно будь-яка операція проти Венесуели може бути підкріплена авіаційним угрупуванням, яке базується у самих США. В першу чергу, 2-, 5-, 7 та 28-м бомбардувальними крилами, які мають на озброєнні B-1B та B-52. Також авіабази безпосередньо на території США цілком можуть використовуватись для завдання ударів по Венесуелі й літаками тактичної авіації за рахунок дозапарвки у повітрі.