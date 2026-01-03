Президент України продовжує кадрові зміни.

Сьогодні, 3 січня, він анонсував зміни начальників ОВА у 5 регіонах, передає Інше ТВ.

«Продовжуємо кадрові зміни і зараз проводимо консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах: Вінницька область, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільщина, Чернівецька область. Коло кандидатур визначене. Завтра будуть ухвалені рішення, і розраховую, що Кабінет Міністрів України найближчим часом погодить призначення. Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати. Слава Україні!», – повідомив Президент на своєму телеграм-каналі.

