Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти трьох фізичних і двох юридичних осіб.

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента України, передає Інше ТВ.

Серед них – російський боксер та боєць, який публічно підтримує агресію РФ проти України та схвалює дії окупантів. Паралімпійський комітет Росії та його президент, а також Федерація комп’ютерного спорту Росії та її президент. Вони використовують спортивні майданчики для поширення антиукраїнських наративів і російської пропаганди, намагаючись у такий спосіб виправдати збройну агресію РФ проти України.

Завдяки запровадженню цих санкцій наша країна нагадує світові перед початком зимових Олімпійських ігор 2026 року, що спорт не поза політикою. Адже підсанкційні особи відкрито підтримують агресію, воєнні злочини та окупацію й таким чином руйнують принципи та цінності олімпійського руху.

«Погодив і наступні санкційні кроки – рішення незабаром. Тиск на Росію повинен зберігатись, і продовжимо працювати на синхронізацію санкцій, і не тільки рішень партнерів у нашій юрисдикції, але українських санкційних рішень у списках партнерів. Уже зараз у персональних санкціях партнерів, також у списках проти юридичних осіб суттєва частина – це пропозиції України», – наголосив Президент у своєму зверненні.

