Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес, яка погодилася співпрацювати зі США, роками перебувала під наглядом американських спецслужб і фігурує в десятці кримінальних проваджень.

Про це пише Associated Press із посиланням на секретні документи Управління боротьби з наркотиками США (DEA) та інформацію від власних джерел, пише hromadske.

Як стало відомо агентству AP, ім’я Родрігес фігурувало у близько десяти розслідуваннях DEA, кілька з яких досі тривають. У справа залучені агенти в офісах від Парагваю та Еквадору до Фенікса та Нью-Йорка.

За даними журналстів, фактично, Родрігес перебувала під наглядом Управління з боротьби з наркотиками США протягом багатьох років, а у 2022 році її навіть позначили як «пріоритетну ціль» — позначення, яке DEA використовує для підозрюваних, які, як вважається, мають «значний вплив» на торгівлю наркотиками.

Згідно з даними секретних документів, DEA зібрало детальний розвідувальний файл про Родрігес, що датується щонайменше 2018 роком, у якому перераховані її відомі спільники та звинувачення, починаючи від торгівлі наркотиками і закінчуючи контрабандою золота.

Зокрема, конфіденційний інформатор повідомив слідству, що Родрігес використовувала готелі на курортному острові Маргарита як прикриття для відмивання грошей. Острів, розташований на північний схід від материка, США давно вважають стратегічним хабом для переправлення наркотиків до Карибського басейну та Європи.

Також Родрігес пов’язують із корупційними схемами Алекса Сааба — колумбійського бізнесмена і довіреної особи Мадуро, якого США заарештували у 2020 році за відмивання коштів через державні контракти.

При цьому журналісти зазначають, що офіційно уряд США ніколи не висував Родрігес публічних звинувачень. Однак розслідування велися тією ж структурою, яка готувала доказову базу для арешту самого Мадуро.