Медаль та диплом є фізичними символами, що підтверджують, що особа або організація була нагороджена Нобелівською премією миру. Сама премія – честь та визнання – залишається нерозривно пов’язаною з особою або організацією, призначеною лауреатом Норвезьким Нобелівським комітетом.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Нобелівського комітету, передає Інше ТВ.

«Лауреат Нобелівської премії миру отримує два основні символи премії: золоту медаль і диплом. Крім того, окремо вручається грошова винагорода. Незалежно від того, що може статися з медаллю, дипломом або грошовою винагородою, саме первісний лауреат залишається в історії як отримувач премії. Навіть якщо медаль або диплом згодом переходять у власність іншої особи, це не змінює того, хто був нагороджений Нобелівською премією миру.

Лауреат не може ділитися премією з іншими, а також не може передавати її після оголошення. Нобелівська премія миру також ніколи не може бути скасована. Рішення є остаточним і діє назавжди.

Норвезький Нобелівський комітет не вважає своїм завданням щоденно коментувати лауреатів Премії миру або політичні процеси, в яких вони беруть участь. Премія присуджується на основі внеску лауреата на момент прийняття рішення комітетом.

Комітет не коментує подальші заяви, рішення або дії лауреатів. Будь-які поточні оцінки або рішення, прийняті лауреатами, повинні розглядатися як їхня власна відповідальність.

У статуті Нобелівської фундації немає обмежень щодо того, що лауреат може робити з медаллю, дипломом або грошовою премією. Це означає, що лауреат може зберігати, дарувати, продавати або передавати ці предмети.

Деякі медалі Нобеля виставлені в музеях по всьому світу. Кілька лауреатів Нобелівської премії також вирішили подарувати або продати свої медалі:

Кофі Аннан (Премія миру 2001 року): у лютому 2024 року його вдова, Нане Аннан, подарувала медаль і диплом Представництву Організації Об’єднаних Націй у Женеві, де вони зараз постійно виставлені на огляд. Вона заявила, що бажає, щоб його спадщина продовжувала надихати майбутні покоління.

Крістіан Лус Ланге (Премія миру 1921 року): Медаль першого норвезького лауреата Нобелівської премії миру з 2005 року перебуває в довгостроковій оренді від родини Ланге в Нобелівському центрі миру в Осло. Зараз вона виставлена в Медальній залі і є єдиною оригінальною медаллю Премії миру, яка постійно експонується для громадськості в Норвегії.

Дмитро Муратов (Премія миру 2021): Російський журналіст продав свою медаль за 103,5 мільйона доларів США в червні 2022 року. Вся сума була передана до фонду ЮНІСЕФ для українських дітей-біженців. Це найвища ціна, яку коли-небудь заплатили за медаль Нобелівської премії.

Девід Тулесс (Премія з фізики 2016 року): Його родина пожертвувала медаль Трініті-Холу Кембриджського університету, де вона виставлена на огляд, щоб надихати студентів.

Джеймс Уотсон (Премія з медицини 1962 року): У 2014 році його медаль була продана за 4,76 мільйона доларів США. Суперечливий дослідник ДНК заявив, що частина виручки буде використана для наукових цілей. Медаль придбав російський мільярдер Алішер Усманов, який згодом повернув її Уотсону.

Леон Ледерман (премія з фізики 1988 року): у 2015 році він продав свою медаль за 765 002 долари США, щоб покрити медичні витрати, пов’язані з деменцією.

Кнут Гамсун (премія з літератури 1920 року): У 1943 році норвезький письменник Кнут Гамсун відвідав Німеччину і зустрівся з міністром пропаганди Йозефом Геббельсом. Після повернення до Норвегії він надіслав свою Нобелівську медаль Геббельсу як знак подяки за зустріч. Геббельс був вшанований цим подарунком. Нинішнє місцезнаходження медалі невідоме», – мовиться в повідомленні Нобелівського комітету.

