Перелік точок видачі безкоштовної очищеної води на базі ОКП “Миколаївоблтеплоенерго”, які наразі працюють опубліковано на фейсбук-сторінці підприємства.

Інгульський район:

пров. Полярний, 2-к

вул. Миколаївська, 34-б

вул. Миколаївська, 5-а

вул. Херсонське шосе, 40-к

вул. Передова, 69-к

вул. Космонавтів, 144-к

Заводський район:

вул. Генерала Олекси Алмазова, 51-а

вул. Генерала Олекси Алмазова, 20-а

вул. Бiла,71

вул. Дачна, 7-б

вул. Курортна,11-а

Корабельний район:

просп. Корабелів, 2-а

просп. Богоявленський, 325/4

вул. Самойловича, 30-д

вул. Медиків, 8-к

вул. Рибна, 1-і

Центральний район:

вул. Ігоря Бедзая, 215-д

просп. Центральний, 267

просп. Героїв України, 13-г

просп. Героїв України, 21-а

просп. Героїв України, 79-г

просп. Героїв України, 91-к

вул. Арх. Старова, 10-к

вул. Малко-Тирнiвська, 1-а

«Через морози можуть замерзати крани та вода в системі. Працівники постійно виїжджають і розморожують воду. Але це також займає час. Просимо поставитись до цього з розумінням», – кажуть на підприємстві.

Як повідомляло Інше ТВ, На точках видачі води «Миколаївоблтеплоенерго» за 2025 рік миколаївці набрали понад 106 млн літрів