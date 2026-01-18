Перелік точок видачі безкоштовної очищеної води на базі ОКП “Миколаївоблтеплоенерго”, які наразі працюють опубліковано на фейсбук-сторінці підприємства.
Інгульський район:
пров. Полярний, 2-к
вул. Миколаївська, 34-б
вул. Миколаївська, 5-а
вул. Херсонське шосе, 40-к
вул. Передова, 69-к
вул. Космонавтів, 144-к
Заводський район:
вул. Генерала Олекси Алмазова, 51-а
вул. Генерала Олекси Алмазова, 20-а
вул. Бiла,71
вул. Дачна, 7-б
вул. Курортна,11-а
Корабельний район:
просп. Корабелів, 2-а
просп. Богоявленський, 325/4
вул. Самойловича, 30-д
вул. Медиків, 8-к
вул. Рибна, 1-і
Центральний район:
вул. Ігоря Бедзая, 215-д
просп. Центральний, 267
просп. Героїв України, 13-г
просп. Героїв України, 21-а
просп. Героїв України, 79-г
просп. Героїв України, 91-к
вул. Арх. Старова, 10-к
вул. Малко-Тирнiвська, 1-а
«Через морози можуть замерзати крани та вода в системі. Працівники постійно виїжджають і розморожують воду. Але це також займає час. Просимо поставитись до цього з розумінням», – кажуть на підприємстві.
