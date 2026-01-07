Понад 106 млн.літрів – саме стільки безкоштовної очищеної води набрали мешканці Миколаєва на точках видачі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». У грудні мешканці скористалися понад 6,7 млн літрів води на цих же точках.

Про це повідомили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», передає Інше ТВ.

У Миколаєві від підприємства працюють 79 точок видачі у всіх районах міста. Кожна з них оснащена системою зворотного осмосу — вода очищується безпосередньо на місці, без транспортування та переливання між ємностями, що мінімізує ризики забруднення.

Якість води перебуває під постійним лабораторним контролем Миколаївської регіональної лабораторії Держпродспоживслужби. Результати досліджень є відкритими для містян.

Графік роботи точок: щодня з 05:00 до 24:00

Карта точок видачі: https://cutt.ly/meoNkmUC

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» щодня дбає про те, щоб кожен миколаївець мав доступ до питної води.

Як повідомляло Інше ТВ, 2024 року на точках видачі безкоштовної води було видано миколаївцям понад 110 млн л води.