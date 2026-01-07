100-й арсенал ГРАУ так званого міноборони РФ став вже п’ятим об’єктом такого класу, який був успішно уражений Силами оборони України, а також найвіддаленішим з усіх.

Про це пише Defence Express.

Силам оборони України вдалось уразити черговий стратегічний склад боєпарипасів збройних сил РФ – 100-й арсенал ГРАУ, який знаходиться у районі населеного пункту Нея, Костромської області. І він став вже п’ятим об’єктом такої категорії, без урахування інших великих складів боєприпасів.

Відповідно до офіційного повідомлення, на території арсенала зафіксовано пожежу, оголошена евакуація населенного пункту. Також на відео з місця подій чути характерну вторинну детонацію з розривом боєприпсів.

Також місцева влада повідомила, що посаджали ряд будинків, вказавши об’єкти, які знаходяться на відстані 2 км від самого арсеналу.

Варто зазначити, що 100-й арсенал ГРАУ є найвіддаленішим об’єктом такого класу, який був уражений Силами оборони України. Він знаходиться до понад 900 км від кордону з Україною, а до цього найбільш віддаленим підтверджено ураженим був 51-й арсенал ГРАУ під Москвою.

Неповна мапа арсеналів ГРАУ МО РФ

Також у грудні 2024 року були повідомлення, які залишились без об’єктивних підтверджень, щодо успішної атаки на 13-й арскнал ГРАУ, але й він знаходиться у 700 км від кордону.

100-й арсенал ГРАУ він доволі активно використовувався ворогом, бо на публічних високоякісних супутникових знімках зафіксовано переміщення штабелів ящиків.

Загальна кількість боєприпасів та їх типи, які були на момент удару на цьому арсеналі невідома, але можливо оцінити загальну місткість 100-го арсеналу ГРАУ. Зокрема відомо, що проєктна ємність вже згаданого 51-го арсеналу ГРАУ площею 3,5 кв. км – 264 тисячі тонн. Водночас 100-й арсенал ГРАУ має площу близько 2 кв. км і таким чином його проєктна ємність може становити близько 150 тисяч тонн.

Але у російській армії зберігання боєприпасів може відбуватися з порушенням проєктних та інших норм. Також, звісно, склад міг бути не заповнений повністю.