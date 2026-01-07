Житлові будинки та навчальні заклади постраждали у Дніпрі внаслідок нічної атаки.

У понад 10 багатоповерхівках потрощені вікна, система опалення.

За попередньою інформацією, відомо про сімох постраждалих. Двоє з них — діти. Здебільшого у людей гостра реакція на стрес, але є й осколкові поранення.



Водночас є руйнування у профтехучилищі, де навчають на слюсарів та кондитерів. Пожежу там загасили, але пошкоджено майстерню та студентський гуртожиток. Зачепило також два дитячі садочки та одну зі шкіл.

Місто продовжує збирати інформацію про решту руйнувань.