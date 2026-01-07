Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 214 500 (+1 040) осіб
танків – 11 515 (+3) од.
бойових броньованих машин – 23 865 (+2) од.
артилерійських систем – 35 857 (+26) од.
РСЗВ – 1 595 (+2) од.
засоби ППО – 1 269 (+0) од.
літаків– 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 101 849 (+406) од.
крилаті ракети – 4 137 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 73 224 (+122) од.
спеціальна техніка – 4 037 (+1) од.
Дані уточнюються.