Міністр освіти та науки Оксен Лісовий анонсував перевірки після виходу журналістського розслідування щодо підпільної школи при монастирі Української православної церкви (Московського патріархату) у Києві.

Нагадаємо, У Києві знайшли підпільну школу УПЦ МП – там вчать за радянськими підручниками і російській грамоті (ФОТО, ВІДЕО)

Як зазначив Лісовий у Фейсбуці, сам факт існування в Києві підпільної школи, яка виховує дітей у дусі «руського міра», на четвертий рік повномасштабної війни — ситуація, яка не має жодних пояснень. У столиці держави, яка бореться за власне виживання, подібне є не просто неприпустимим — це пряма загроза для дітей та держави, у якій вони живуть, вважає міністр.

-Викриті ними факти вимагають негайної, жорсткої і публічної реакції. Щойно дав усне доручення голові Державної служби якості освіти України невідкладно розпочати перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні, але фактично навчалися в підпільній структурі, про яку йдеться в розслідуванні. Усі згадані факти мають бути ретельно перевірені.

Окремо і принципово будуть перевірені дії керівників і педагогів, залучених до цієї діяльності. За результатами перевірок мають бути ухвалені конкретні, жорсткі рішення щодо організаторів та осіб, які безпосередньо здійснювали це навчання. Йдеться не лише про з’ясування того, чи мають відповідні заклади право надавати освітні послуги, а також про передання матеріалів до правоохоронних органів. У цій ситуації свою оцінку також має дати Служба безпеки України, з огляду на те, що подібні дії можуть містити ознаки підривної діяльності, – переконаний Лісовий.