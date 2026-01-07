Під ударами ворога вчора були населені пункти Миколаївського району.

Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА щодо ворожих атак по області за минулу добу станом на 07:00 ранку 7 січня, передає Інше ТВ.

Так, уночі в області було збито/подавлено три БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів.

Учора ворог п’ять разів атакував ударними дронами (попередньо – БпЛА типу «Молнія») Очаківську та Галицинівську громади, а також завдав двох артилерійських ударів по Очаківській громаді. Внаслідок одного з обстрілів у м. Очаків пошкоджено покрівлю багатоповерхівки, у с. Лупареве пошкоджено приватний будинок.

Постраждалих немає.