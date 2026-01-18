У цифровому світі шахраї постійно вигадують нові способи обману — від пропозицій «легкого заробітку» до зламу акаунтів і викрадення персональних даних. Банківські картки, соціальні мережі, месенджери, публічний Wi-Fi та навіть звичні онлайн-сервіси можуть стати інструментом злочину, якщо втратити пильність.

Про це повідомляють в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Так, до відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління надійшла заява від 62-річної жінки про те, що її ошукали шахраї. Зі слів потерпілої, на її мобільний подзвонив нібито працівник банківської установи та повідомив, що кошти на її рахунку в небезпеці. Заявниця, повіривши зловмиснику, задля збереження заощаджень власноручно перерахувала зі свого рахунку на банківську картку шахраїв понад 79 тисяч гривень.

Ще однією жертвою аферистів став 35-річний мешканець Новодеської громади. Правоохоронцям відділення поліції №6 Миколаївського райуправління чоловік повідомив, що в одному з месенджерів отримав повідомлення із пропозицією легкого заробітку — виконувати нескладну онлайн-роботу у зручний для нього час. На початку заявник навіть отримав кілька невеликих виплат на банківську картку — так шахраї ще більше втиралися в довіру. Згодом аферисти запропонували йому інвестувати кошти. Погодившись на умови, чоловік здійснив кілька платежів на загальну суму 257 тисяч гривень. Після цього зв’язок із псевдороботодавцем обірвався.

За вказаними фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за чч. 1, 3 ст. 190 КК України «Шахрайство». Санкції статей передбачають покарання до п’яти років увʼязнення.

