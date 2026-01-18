Поблизу Запорізької АЕС у рамках припинення вогню розпочалися ремонтні роботи на резервній лінії електропередач 330 кВ “Феросплавна-1”, що з’єднує станцію з енергосистемою. Про це повідомляє МАГАТЕ, передає УНН.

Генеральний директор Рафаель Гроссі повідомив, що в рамках чергового припинення вогню, укладеного за посередництва МАГАТЕ, розпочалися критично важливі ремонтні роботи на резервній лінії електропередач 330 кВ “Феросплавна-1”, що з’єднує українську ЗАЕС з енергосистемою – йдеться в повідомленні.

Українська команда проводить ремонтні роботи, а команда МАГАТЕ на місцях стежить за їхнім прогресом.