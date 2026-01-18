Пропонуємо у вам рецепт дуже смачного пирога з м’ясом і картоплею на бездріжджовому сметанному тісті. Ми його вичитали в Добрих новинах, і зараз саме час побалувати родину смачненьким з додатковим бонусом трохи прогріти квартиру, особливо якщо у вас немає світла, а опалення без світла не працює.
Як відомо, бездріжджова випічка – найшвидша, адже вона взагалі не потребує очікування часу на підйом тіста. Тож приготувати неймовірно смачний пиріг із начинкою з м’яса та картоплі можна всього за одну годину.
Основні інгредієнти:
- 230 грамів борошна;
- 5 грамів розпушувача;
- 200 грамів сметани;
- 5 грамів цукру;
- 3 грами солі;
- 30 грамів рослинної олії.
Інгредієнти для начинки:
- 150 грамів ріпчастої цибулі;
- 300 грамів сирої картоплі;
- 300 грамів будь-якого м’яса;
- 1 солодкий перець;
- зелень (за смаком);
- 2/3 чайної ложки солі;
- по 1/2 чайної ложки спецій (паприка, сушений часник і мелений коріандр);
- по 1 дрібці мускатного горіха, зіри та чорного перцю;
- 30 грамів вершкового масла.
Інгредієнти для змащування пирога:
- 1 жовток;
- 1 столова ложка молока.
Спосіб приготування:
До сметани додайте цукор, сіль і рослинну олію. Ретельно перемішайте.
У глибоку миску всипте борошно та розпушувач. Додайте рідкі інгредієнти. Перемішайте.
Цибулю, картоплю, перець і м’ясо наріжте дрібними кубиками. Дрібно нашаткуйте зелень. Перекладіть у окрему тару. Додайте спеції та прянощі.
Форму для випікання змастіть олією (маслом), а потім злегка присипте борошном. 2/3 тіста розкачайте в тонкий пласт. Перенесіть його на форму, сформуйте дно та бортики.
Рівномірно розподіліть начинку. А для того, щоб пиріг був ще соковитішим, зверху покладіть невеликі шматочки вершкового масла. Залишок тіста також розкачайте, покладіть поверх начинки.
Змішайте жовток разом із молоком і змастіть поверхню пирога. Відправте в розігріту до 180°C духовку орієнтовно на одну годину. Смачного!