Пропонуємо у вам рецепт дуже смачного пирога з м’ясом і картоплею на бездріжджовому сметанному тісті. Ми його вичитали в Добрих новинах, і зараз саме час побалувати родину смачненьким з додатковим бонусом трохи прогріти квартиру, особливо якщо у вас немає світла, а опалення без світла не працює.

Як відомо, бездріжджова випічка – найшвидша, адже вона взагалі не потребує очікування часу на підйом тіста. Тож приготувати неймовірно смачний пиріг із начинкою з м’яса та картоплі можна всього за одну годину.

Основні інгредієнти:

230 грамів борошна;

5 грамів розпушувача;

200 грамів сметани;

5 грамів цукру;

3 грами солі;

30 грамів рослинної олії.

Інгредієнти для начинки:

150 грамів ріпчастої цибулі;

300 грамів сирої картоплі;

300 грамів будь-якого м’яса;

1 солодкий перець;

зелень (за смаком);

2/3 чайної ложки солі;

по 1/2 чайної ложки спецій (паприка, сушений часник і мелений коріандр);

по 1 дрібці мускатного горіха, зіри та чорного перцю;

30 грамів вершкового масла.

Інгредієнти для змащування пирога:

1 жовток;

1 столова ложка молока.

Спосіб приготування:

До сметани додайте цукор, сіль і рослинну олію. Ретельно перемішайте.

У глибоку миску всипте борошно та розпушувач. Додайте рідкі інгредієнти. Перемішайте.

Цибулю, картоплю, перець і м’ясо наріжте дрібними кубиками. Дрібно нашаткуйте зелень. Перекладіть у окрему тару. Додайте спеції та прянощі.

Форму для випікання змастіть олією (маслом), а потім злегка присипте борошном. 2/3 тіста розкачайте в тонкий пласт. Перенесіть його на форму, сформуйте дно та бортики.

Рівномірно розподіліть начинку. А для того, щоб пиріг був ще соковитішим, зверху покладіть невеликі шматочки вершкового масла. Залишок тіста також розкачайте, покладіть поверх начинки.

Змішайте жовток разом із молоком і змастіть поверхню пирога. Відправте в розігріту до 180°C духовку орієнтовно на одну годину. Смачного!