Напередодні Різдва черниці з білоруського монастиря Святої Єлизавети продавали вироби ручної роботи у шведських церквах. Згодом з’ясувалося, що за цією діяльністю могли стояти російська пропаганда та спецслужби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Церква Швеції офіційно попередила, що кошти збирали представниці монастиря, який:
- відкрито підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну;
- має тісні зв’язки з російською військовою розвідкою ГРУ;
- використовує доходи для підтримки російського націоналізму та війни.
У заяві зазначається, що твердження про благодійність є неправдивими, а вірян закликали не підтримувати діяльність монастиря в будь-якій формі.
Хто такі “Z-черниці”
Черниці монастиря Святої Єлизавети відомі як так звані “Z-черниці” – після початку повномасштабної війни вони публічно демонстрували символ “Z”.
Їх неодноразово фіксували:
- на тимчасово окупованих територіях України;
- у бронежилетах поруч із російськими військовими;
- під час заходів із “підвищення бойового духу” армії РФ.
Духовний керівник монастиря протоієрей Андрій Лемешонок раніше називав черниць “бойовою одиницею”.
Реакція Швеції та пояснення настоятеля
Настоятель церкви в Тебю Міхаель Оєрмо визнав, що не усвідомлював можливих ризиків, запрошуючи черниць до храму.
Він зазначив, що тепер розуміє, як подібні візити можуть використовуватися у пропагандистських цілях. Водночас він заперечив, що продаж сувенірів міг фінансувати війну, наголосивши, що йшлося про незначні суми.
Церкви як інструмент гібридної війни
У Церкві Швеції інцидент вважають частиною ширшої проблеми. За словами керівниці кризового планування Крістіни Сміт, Росія системно намагається:
- отримувати доступ до церковних будівель у країнах НАТО;
- розміщувати священнослужителів поблизу військових баз та аеропортів;
- створювати ілюзію підтримки Кремля за кордоном.
Вона наголосила, що вторгнення РФ у 2022 році стало “груби́м пробудженням” для шведського суспільства.
Церква біля стратегічного аеропорту
Окрему стурбованість викликає православна церква у Вестеросі, збудована за 300 метрів від стратегічного аеропорту Стокгольм-Вестерос.
Шведські спецслужби припускають, що об’єкт може використовуватися для спостереження за критичною інфраструктурою. У міській раді заявили, що церкву підозрюють у зборі розвідувальної інформації проти Швеції.
Монастир Святої Єлизавети заперечує підтримку війни та заявляє, що займається виключно допомогою нужденним. На запит журналістів The Telegraph оперативної відповіді надано не було.