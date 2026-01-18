Напередодні Різдва черниці з білоруського монастиря Святої Єлизавети продавали вироби ручної роботи у шведських церквах. Згодом з’ясувалося, що за цією діяльністю могли стояти російська пропаганда та спецслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Церква Швеції офіційно попередила, що кошти збирали представниці монастиря, який:

відкрито підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну;

має тісні зв’язки з російською військовою розвідкою ГРУ;

використовує доходи для підтримки російського націоналізму та війни.

У заяві зазначається, що твердження про благодійність є неправдивими, а вірян закликали не підтримувати діяльність монастиря в будь-якій формі.

Хто такі “Z-черниці”

Черниці монастиря Святої Єлизавети відомі як так звані “Z-черниці” – після початку повномасштабної війни вони публічно демонстрували символ “Z”.

Їх неодноразово фіксували:

на тимчасово окупованих територіях України;

у бронежилетах поруч із російськими військовими;

під час заходів із “підвищення бойового духу” армії РФ.

Духовний керівник монастиря протоієрей Андрій Лемешонок раніше називав черниць “бойовою одиницею”.

Реакція Швеції та пояснення настоятеля

Настоятель церкви в Тебю Міхаель Оєрмо визнав, що не усвідомлював можливих ризиків, запрошуючи черниць до храму.

Він зазначив, що тепер розуміє, як подібні візити можуть використовуватися у пропагандистських цілях. Водночас він заперечив, що продаж сувенірів міг фінансувати війну, наголосивши, що йшлося про незначні суми.

Церкви як інструмент гібридної війни

У Церкві Швеції інцидент вважають частиною ширшої проблеми. За словами керівниці кризового планування Крістіни Сміт, Росія системно намагається:

отримувати доступ до церковних будівель у країнах НАТО;

розміщувати священнослужителів поблизу військових баз та аеропортів;

створювати ілюзію підтримки Кремля за кордоном.

Вона наголосила, що вторгнення РФ у 2022 році стало “груби́м пробудженням” для шведського суспільства.

Церква біля стратегічного аеропорту

Окрему стурбованість викликає православна церква у Вестеросі, збудована за 300 метрів від стратегічного аеропорту Стокгольм-Вестерос.

Шведські спецслужби припускають, що об’єкт може використовуватися для спостереження за критичною інфраструктурою. У міській раді заявили, що церкву підозрюють у зборі розвідувальної інформації проти Швеції.

Монастир Святої Єлизавети заперечує підтримку війни та заявляє, що займається виключно допомогою нужденним. На запит журналістів The Telegraph оперативної відповіді надано не було.