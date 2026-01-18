На відкритому ринку з’явився один із найрідкісніших сучасних гіперкарів – Lamborghini Veneno Coupe 2014 року випуску. Автомобіль виставлено на торги через платформу duPont Registry за ціною 16,9 мільйона доларів. Ця подія є винятковою для колекціонерів, оскільки всього було випущено лише три такі купе, і зазвичай вони переходять із рук у руки приватно, без публічних оголошень. Про це пише УНН.

Модель була створена спеціально до 50–річчя бренду Lamborghini. Даний екземпляр має унікальне сріблясте оздоблення Ad Personam, нанесене поверх видимих карбонових елементів кузова. На одометрі автомобіля зафіксовано лише близько 200 км пробігу, що робить його фактично новим.

Гіперкар оснащений 6,5–літровим атмосферним двигуном V12 потужністю понад 740 кінських сил. Потужність передається на всі чотири колеса через семиступінчасту автоматичну коробку передач з одним зчепленням.

Дизайн Veneno орієнтований на максимальну аеродинамічну ефективність та агресивність. Для зменшення ваги виробник відмовився від багатьох сучасних зручностей: відсутня система навігації та Bluetooth, немає підігріву сидінь та підсклянників, салон та кузов максимально виконані з вуглецевого волокна.

Автомобіль обладнаний карбоново-керамічними гальмами та полегшеними колісними дисками. Висока вартість лота зумовлена насамперед екстремальним дефіцитом моделі та її статусом ікони автомобільного дизайну Lamborghini покоління S650.