У Європарламенті вважають, що торгівельна угода між ЄС і США більше не має перспектив, і планують зупинити процес її ратифікації. Така позиція сформувалася після заяв президента США Дональда Трампа про мита для супротивників купівлі Гренландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Президент Європейської народної партії (ЄНП), найбільшої політичної сили в Європарламенті, Манфред Вебер у суботу заявив, що схвалення торгівельної угоди зі США наразі неможливе.

“ЄНП підтримує ідею торгівельної угоди між ЄС і США, однак з огляду на погрози Дональда Трампа, пов’язані з Гренландією, її затвердження на цьому етапі є неможливим. Домовленості щодо зниження мит на американські товари мають бути поставлені на паузу”, – цитує Вебера агентство.

Як зазначає Bloomberg, торгівельна угода, якої президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн досягла з Трампом улітку 2025 року, вже частково реалізована, однак потребує остаточного затвердження Європарламентом.

Документ передбачав запровадження 15% мита США на більшість товарів з ЄС в обмін на зобов’язання Брюсселя скасувати мита на американську промислову продукцію та окремі види сільськогосподарських товарів. Фон дер Ляєн погодилася на ці умови, намагаючись уникнути повномасштабної торгівельної війни сторін.

Водночас впливова група євродепутатів від початку критикувала угоду, називаючи її односторонньою і такою, що грає на користь Вашингтону. Невдоволення лише посилилося після того, як Штати, попри досягнуті в липні домовленості, запровадив 50% мита на сталь, алюміній та сотні інших товарів з ЄС.

Голова комітету Європарламенту з питань міжнародної торгівлі Бернд Ланге заявив, що роботу над імплементацією угоди необхідно призупинити доти, доки США не відмовляться від своїх погроз.

Крім того, Ланге закликав Євросоюз застосувати Інструмент протидії примусу (Anti-Coercion Instrument, ACI) – найпотужніший механізм ЄС для реагування на економічний тиск, який досі жодного разу не використовувався. Цей інструмент дозволяє запроваджувати дзеркальні мита, додаткові податки для технологічних компаній або обмежувати доступ до державних закупівель.

Члени торгівельного комітету Європарламенту вже провели перші консультації та планують зібратися знову за тиждень. Тим часом данський євродепутат Пер Клаузен зібрав 30 підписів під листом до керівництва парламенту з вимогою “заморозити” угоду зі США.