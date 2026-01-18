Лідер КНР Сі Цзіньпін наказав посилити боротьбу з корупцією та порушеннями дисципліни у 2026 році. Згідно з даними Центральної комісії партії з перевірки дисципліни, оприлюдненими 17 січня, протягом 2025 року правоохоронці покарали рекордні 983 000 осіб. Це на 10,6% більше, ніж у попередньому році, і є найвищим показником за останні два десятиліття. Про це йдеться у матеріалі WSJ, пише УНН.

Основною метою розширення наглядових повноважень інспекторів є забезпечення беззаперечного виконання рішень вищого керівництва перед запуском нового п’ятирічного економічного плану. Сі Цзіньпін назвав корупцію “головною перешкодою на шляху нації” та закликав до рішучого усунення бюрократів, які саботують або спотворюють політику Пекіна.

Особлива увага приділяється регіонам, де посадовці “сліпо слідують трендам” – наприклад, інвестують у виробництво напівпровідників чи електромобілів без належних місцевих умов, що партійна преса називає “перекручуванням добрих намірів”.

Попри масові репресії, Пекін стикнувся з проблемою “бездіяльності”: понад 140 800 осіб було покарано за бездіяльність або обман протягом минулого року. Чиновники на місцях часто побоюються приймати рішення через ризик потрапити під слідство. Сі Цзіньпін заявив, що “чесні помилки” під час виконання завдань можуть бути виправдані, щоб стимулювати ініціативу.

З моменту приходу Сі Цзіньпіна до влади наприкінці 2012 року загальна кількість покараних перевищила 7,2 мільйона осіб. Аналітики зазначають, що нинішні чистки переросли з боротьби з хабарництвом у масштабний інструмент примусу до особистої лояльності лідеру та його стратегічному курсу.