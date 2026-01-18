Президент США Дональд Трамп закликав до завершення 37-річного правління аятоли Алі Хаменеї. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

“Час шукати нове керівництво в Ірані”, — сказав Трамп у коментарі Politico на тлі того, що масові протести з вимогою припинити правління режиму, схоже, пішли на спад.

За останні три тижні по всій країні було вбито тисячі протестувальників, що спонукало Трампа неодноразово погрожувати військовим втручанням. У вівторок Трамп закликав іранців продовжувати протести й “брати під контроль інституції”, заявивши, що “допомога вже на підході”.

Наступного дня президент різко змінив позицію, повідомивши, що його поінформували про припинення вбивств.

“Найкраще рішення, яке він коли-небудь ухвалив, — це не повісити понад 800 людей два дні тому”, — сказав Трамп у суботу, відповідаючи на запитання про можливі масштаби військової операції США в Ірані.

Заяви Трампа пролунали невдовзі після того, як акаунт Хаменеї в X опублікував серію ворожих повідомлень на адресу Трампа, звинувативши президента США у відповідальності за смертельне насильство й заворушення в Ірані.

“Ми визнаємо президента США винним у жертвах, збитках і наклепі, яких він завдав іранському народові”, — написав Хаменеї.

В іншому дописі він заявив, що Трамп неправдиво представив насильницькі угруповання як такі, що нібито репрезентують іранський народ, назвавши це “обурливим наклепом”.

Трамп, після того як йому зачитали ці дописи, сказав, що правителі Тегерана спираються на репресії та насильство. “У чому він винен як лідер країни — так це в повному знищенні країни й застосуванні насильства на рівнях, яких ніколи раніше не бачили”, — заявив Трамп. “Щоб країна функціонувала — навіть якщо це дуже низький рівень функціонування, — керівництво має зосередитися на належному управлінні своєю державою, як це роблю я зі Сполученими Штатами, а не вбивати людей тисячами, щоб утримувати контроль”.

“Лідерство — це про повагу, а не про страх і смерть”, — додав Трамп.

Politico зазначає, що цей обмін заявами підкреслює загострення риторики між Вашингтоном і Тегераном у нестабільний для регіону момент, а також на тлі нещодавнього публічного звернення Хаменеї, у якому він заявив, що “іранська нація перемогла Америку”.

Трамп пішов далі, перейшовши на особисті оцінки, засудивши Хаменеї та іранську систему управління.

“Ця людина — хвора людина, яка має нормально керувати своєю країною й припинити вбивати людей”, — сказав Трамп. “Його країна — найгірше місце для життя у світі через погане керівництво”.