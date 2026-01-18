Зустріч у Луцьку 17 січня завершилася з рахунком 88:98 на користь івано-франківських баскетболістів.

Про це повідомляє МБК «Ніко-Баскет», передає Інше ТВ.

Найрезультативнішими гравцями миколаївської команди стали:

Віталій Володін — 20 очок, 7 підбирань, 2 перехоплення;

Максим Сафонов — 19 очок, 4 підбирання, 4 передачі;

Богдан Лукʼян — 8 очок, 10 підбирань, 2 передачі;

Олександр Гарбар — 10 очок, 3 підбирання;

Максим Грищук — 16 очок, 6 підбирань;

Дмитро Лихой — 11 очок, 4 підбирання.

Як повідомляло Інше ТВ, Перший матч у новому році в Суперлізі для «Ніко-Баскет» був невдалим