Зустріч у Луцьку 17 січня завершилася з рахунком 88:98 на користь івано-франківських баскетболістів.
Про це повідомляє МБК «Ніко-Баскет», передає Інше ТВ.
Найрезультативнішими гравцями миколаївської команди стали:
Віталій Володін — 20 очок, 7 підбирань, 2 перехоплення;
Максим Сафонов — 19 очок, 4 підбирання, 4 передачі;
Богдан Лукʼян — 8 очок, 10 підбирань, 2 передачі;
Олександр Гарбар — 10 очок, 3 підбирання;
Максим Грищук — 16 очок, 6 підбирань;
Дмитро Лихой — 11 очок, 4 підбирання.
Як повідомляло Інше ТВ, Перший матч у новому році в Суперлізі для «Ніко-Баскет» був невдалим