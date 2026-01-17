Французькі журналісти вперше оприлюднили кадри з травня 2025 року, коли президент Франції Емманюель Макрон разом з іншими лідерами «коаліції охочих» телефонував президенту США Дональду Трампу з Києва, щоб повідомити, що Україна готова на припинення вогню, пише Hromadske.

Відео показав французький суспільний мовник France TV — воно є частиною документального фільму, який вийде пізніше.

На кадрах видно, як Макрон телефонує Трампу й питає, чи згоден той, щоб через дві хвилини він перетелефонував йому разом з іншими європейськими лідерами та Зеленським.

Коли американський президент питає, у чому річ, той пояснює: український президент згоден на пропозицію США припинити вогонь. У відповідь Трамп радіє і каже: «О, Нобелівську премію за це! Ти найкращий!».

Згодом видно, як Макрон телефонує знову — у цей час поруч із ним сидять премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, німецький канцлер Фрідріх Мерц, глава польського уряду Дональд Туск та президент Володимир Зеленський.

Макрон каже Трампу, що Україна та союзники готові прийняти пропозицію США, а Зеленський додає, що треба посилити тиск на росію, якщо та зі свого боку не підтримає припинення вогню.

«Я думаю, він (російський лідер володимир путін — ред.) прийме [пропозицію]. Я справді так думаю. Думаю, що вже час. У мене були хороші розмови з ним. Я думаю, це спрацює», — відповідає американський президент.