Прем’єр-міністр Марк Карні, виступаючи перед журналістами в Пекіні в п’ятницю після укладення попередньої угоди з Китаєм з низки питань, заявив, що відносини Канади зі США є «більш багатогранними» та набагато глибшими, ніж відносини Канади з Китаєм, але зазначив, що зв’язки з Китаєм стали більш передбачуваними в останні місяці.

Про це повідомляє Канадське радіо.

Американські чиновники вже сигналізують, що вони не дуже задоволені угодою. За даними Reuters, торговий представник США Джеймісон Грір назвав цей крок проблематичним і сказав, що Канада може потім пошкодувати про своє рішення.

Угода сигналізує про розрив у минулій співпраці Канади зі США. Наприклад, коли Канада запровадила 100-відсоткові тарифи на китайські електромобілі у 2024 році, вона зробила це разом з адміністрацією колишнього президента США Джо Байдена.

Тим не менш, ризикована ставка може окупитися, сказала Лора Стівенсон, професор політології Західного університету в Лондоні, Онтаріо.

«Я думаю, що люди зі слабкими нервами не вибрали б це, оскільки наша традиційна залежність від ринку США є значною», – сказала Стівенсон CBC News.

«Але, за словами Стівенсон, можна багато чого виграти від встановлення нових партнерств, на що, за її словами, Карні може розраховувати, особливо враховуючи те, що відносини зі США стають дедалі більш непередбачуваними та нестабільними».

«Можливо, Карні сигналізує іншим країнам, що Канада відкрита для бізнесу», – сказала вона. «Це сильний сигнал. Це може розлютити США, але ймовірність угоди зі США на нашу користь також невизначена».

«Таким чином, все це може розвиватися в багатьох напрямках», – сказала вона.

«Це цікава авантюра», – сказала Стівенсон. «Це авантюра, на яку хтось пішов би, коли думає про досягнення мети, а ця мета – забезпечити певну стабільність для канадської економіки».

Що стосується Карні, то він не відповів безпосередньо на запитання CBC у п’ятницю про те, як угода вплине на відносини між Канадою та США».