Більшість опитаних українців — 57% — очікують, що росія спробує знову напасти навіть у разі «заморожування» війни за нинішньою лінією фронту й отримання гарантій безпеки.

Про це свідчать результати опитування КМІС, пише Hromadske.

Ще 26% українців оцінюють імовірність як 50 на 50 (що також відображає доволі суттєві побоювання повторного нападу). І лише 11% українців вважають, що росія не буде знову нападати.

Якщо ж росія знову нападе, 59% очікують, що Європа все-таки надасть усю необхідну підтримку для відбиття нападу. 31% опитаних вважають, що не надасть.

Водночас соціологи помітили значні сумніви щодо США: лише 39% очікують, що Америка надасть всю необхідну підтримку. 40% вважають, що США не нададуть підтримки, а ще 20% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Більшість респондентів (64%) вважають, що ідея провести вибори президента через 2-3 місяці після перемир’я — це необхідна поступка, щоб продемонструвати готовність України проводити голосування. Але 18% вважають, що це спроба Володимира Зеленського в такий спосіб утриматися при владі (ще 18% не визначилися з думкою).

Тим часом щодо референдуму про мирну угоду серед українців немає однозначної думки. З одного боку, 55% підтримують проведення референдуму. З іншого боку, лише трохи менше або виступають проти (32%), або мають сумніви (14%).