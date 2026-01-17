Вчора, 16 січня, близько 23.30 в пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» із Польщі прибув мікроавтобус Renault Trafic.

Для проходження митного контролю 37-річний водій обрав смугу «зелений коридор», повідомили на митниці.

Під час поглибленого огляду працівники митниці спільно з прикордонниками виявили у конструктивних порожнинах авто спеціально обладнане сховище.

Під підлогою буса було заховано 829 одиниць техніки Apple.

Зокрема, 501 телефонів Apple.

Здебільшого iPhone 17 Pro,

16 Pro Max, 15 Pro Max.

Крім того, «під килимком» знаходились 211 навушників AirPods і 117 смарт-годинників Apple Watch.

Орієнтовна вартість товарів – 35,5 млн гривень.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, відповідно до ч. 1 ст. 483 (Переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) МКУ.

Приховані товари і транспортний засіб вилучено до вирішення справи у суді.

Повідомлення про подію, що має ознаки кримінального правопорушення, згідно ст. 201³ КК України, скеровано у ТУ БЕБ у Львівській області.