Джамір Маултрі став новим гравцем МБК «Ніко-Баскет».

Про це повідомили в пресслужбі миколаївського баскетбольного клубу, передає Інше ТВ.

«Джамір — американський захисник, народився у Вашингтоні, округ Колумбія. Випускник Canisius College (2023).

Має міжнародний досвід виступів у Бразилії та Катарі, а минулий сезон провів в Австралії, де був одним із лідерів команди, набираючи 18,7 очка в середньому за гру та реалізовуючи 36% з-за дуги», – таку інформацію надали про нового гравця клубу.

