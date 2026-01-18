У Польщі запустили благодійний збір «Тепло з Польщі для Києва», аби придбати 100 генераторів та портативних станцій для столиці України.

Про це пише OKO.press, передає ua.news.

Ініціатива стартувала на тлі критичної ситуації — 70% киян залишилися без електрики та опалення при мінус 17°C.

Організатори планували зібрати 400 тис. злотих, але поляки перевершили очікування, назбиравши початкову суму за лічені години.

Організатори негайно підвищили ціль до 2 млн злотих (близько 24 млн грн), аби купити більше генераторів, спальників та палива.

«Реакція поляків перевершила наші очікування. Ви показали, що вам не байдужа доля сусідів. Завдяки вашим пожертвам ми можемо зробити набагато більше, ніж планували», — заявили вони на платформі pomagam.pl.

Збір координує фонд Stand With Ukraine разом з Euromaidan-Warszawa, Sestry.eu, фондом «Відкритий діалог», фондом Демократія та іншими. Станом на 18 січня поляки зібрали понад 1,1 млн злотих — тисячі внесків від простих громадян.

