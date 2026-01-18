росія у 2025 році активізувала використання тимчасово окупованого Маріупольського морського порту, подаючи це як «відновлення». Насправді йдеться про незаконне привласнення української інфраструктури та її інтеграцію в логістичну систему держави-агресора.

Про це йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України, передає Інше ТВ.

Паралельно окупанти замінюють українські стандарти на російські, стираючи українську юрисдикцію. Рішення відкрити порт для іноземних суден є спробою створити ілюзію «легальності» та обійти санкції. У планах – поглиблення каналу й розширення перевалки, що підтверджує намір перетворити Маріуполь на ключовий логістичний вузол тимчасово окупованих територій.

На тлі цього соціальна ситуація стрімко погіршується. В місті призупинено шкільне харчування через відсутність фінансування з боку окупаційної влади. Мешканці роками чекають на обіцяне житло: замість компенсацій зруйнованих будинків зводять дорогі іпотечні багатоповерхівки, недоступні для маріупольців. Паралельно діє законодавчо спрощене вилучення «безхазяйного» житла – квартири масово конфіскують у власників, які загинули, виїхали або втратили документи.

Окрім того, місто використовують як військовий полігон для підготовки особового складу рф. На всі звернення і скарги громадян є одна відповідь – «чекайте».

Маріуполь для росії – не місто і не громада, а трофей і витратний матеріал. Під прикриттям пропаганди про «відновлення» рф демонструє повну деградацію державної політики, в основі якої – зневага до людського життя, цинічна експлуатація захоплених територій та свідоме ігнорування норм міжнародного права.

