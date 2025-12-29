На початку повномасштабної війни окупанти скинули дві важкі авіабомби на драмтеатр у Маріуполі. На момент атаки у будівлі перебували сотні людей, які ховалися від обстрілів. 28 грудня 2025 року росіяни влаштували гучне відкриття театру на місці свого воєнного злочину.

На “урочистому” відкритті драмтеатру побував ватажок “днр” Денис Пушилін та інші офіційні представники терористичного угруповання, передає 24 Канал.

Також у заході взяв участь губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов.

“Більше ніхто не наважився. Навіть в Кремлі зрозуміли, що така собі історія”, – прокоментував “танці на кістках” керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Як повідомляло Інше ТВ, 16 березня 2022 року рашистські окупанти скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалося багато людей. В грудні 2022 року стало відомо, що росіяни знищують докази бомбардувань в Маріуполі – зносять драмтеатр,залишають тільки фронтальну стіну (ВІДЕО)