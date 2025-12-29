Як повідомляло ІншеТВ, вчора відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Підхід до преси відбувся після переговорів за обіднім столом, але за зачиненими дверима, потів відбулася відеоконференція з лідерами Європи, а вже потім президенти вийшли до преси.

За нашим часом була вже ніч, але хто це чув, ще довго після цього не міг заснути. Наприклад, Трамп заявив, що Путін хоче процвітання України і хоче брати у цьому участь. Але це з нашої точки зору. А якщо подивитися на ситуацію очима Путіна, і уявити, що він досягнув, чого хотів, а саме капітуляції України, то так, чому б йому не заробляти на її відновленні за європейські гроші.

Нагадаємо, що саме сказав Трамп.

Путін готовий продавати Україні енергоресурси за низькими цінами

Скоріше за все, Путін зараз обіцяє продавати нам електроенергію із захопленої ЗАЕС. Але можливо, він планує і ширшу співпрацю – продавати Україні дешевий газ, якщо оновлена українська влада на це погодиться. Бо якщо погодиться Україна, то і Європа з чистою совістю повернеться до російського газу.

Трамп сказав:

“Запорізьку АЕС можна запустити прямо зараз. Путін сказав, що готовий працювати з Україною, щоб відкрити станцію. Росія хоче бачити Україну успішною. Це може прозвучати трохи дивно. Але Путін був дуже щедрим та щирим у своїх почуттях щодо успіху України. Зокрема, в енергетиці, він готовий продавати енергоресурси за низьку ціну”.

“Сьогодні я побачив дуже цікавого Путіна — він хоче, щоб це сталося. Він сказав мені про це дуже переконливо. Я йому вірю”.

Схоже, у Путіна не виходить запустити ЗАЕС без України. Але він збирається продавати нам наше, і Трамп його у цьому підтримує. Якщо нам збираються продавати електроенергію з ЗАЕС, то про участь України в процесі її розподілу вже не йдеться.

Про решта “це було вже” – Путін не хоче припинення вогню для референдуму. Він не хоче опинитися в ситуації, коли він зупинить вогонь, а потім знову потрібно буде розпочинати вести вогонь.

“І я розумію цю позицію”, – сказав Трамп.

Як про велике благо Трамп сказав про те, що він, якщо дуже треба, може приїхати в Україну.

“Я не маю жодних проблем із поїздкою в Україну, якщо це допоможе покласти край цій війні”. Бо “якщо нічого не вийде, доведеться воювати й помирати. Це погано. Але якщо не вийде нічого — смерті продовжаться. А ми: я, Зеленський і Путін не хочемо, щоб це продовжувалося”.

Що сказали в Офісі президента Зеленського

Треба було бачити вчора обличчя Зеленського, коли він чув про доброго і щедрого Путіна. Гляньте, якщо хочете.

А ось що Офіс повідомив офіційно:

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Флориді, у резиденції Мар-а-Лаго.

Глава держави подякував за цю зустріч, під час якої відбулася змістовна розмова з усіх питань. Президент окремо відзначив прогрес, якого досягли українська та американська команди протягом останніх тижнів.

«Окрема вдячність Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за їхню залученість і повну відданість справі, а також нашій команді, передусім Рустему Умєрову та Андрію Гнатову», – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили всі аспекти мирної рамки та досягли значних результатів. За словами Глави держави, частина документів уже повністю погоджена або перебуває на завершальній стадії. Крім того, Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили послідовність подальших дій.

«Погоджуємося, що гарантії безпеки є ключовими на шляху до досягнення тривалого миру, і наші команди продовжать роботу над усіма аспектами», – акцентував Глава держави.

Дональд Трамп зазначив, що команди дуже наблизилися до завершення війни та продовжать працювати у форматі робочих груп. Президент США окремо відзначив хоробрість українських воїнів і наголосив на важливості України для Європи та США.

Лідери домовилися, що українська та американська команди зустрінуться вже наступного тижня, щоб фіналізувати всі обговорені питання. Крім того, Володимир Зеленський і Дональд Трамп узгодили спільну зустріч із європейськими лідерами, яка має відбутися у Вашингтоні в січні.