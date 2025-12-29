Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.12.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 29.12.25

особового складу / personnel – близько 1 205 690 (+1 180) осіб / persons

танків / tanks – 11 472 (+3) од.

бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 23 837 (+6) од.

артилерійських систем / artillery systems – 35 570 (+13) од.

РСЗВ / MLRS – 1 581 (+0) од.

засоби ППО / air defense systems – 1 264 (+0) од.

літаків / aircraft – 434 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня / operational-tactical UAVs – 96 532 (+305) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 4 136 (+0) од.

кораблі / катери / ships / boats – 28 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 71 891 (+113) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 030 (+1) од.

Дані уточнюються, кажуть в Генштабі ЗСУ.

