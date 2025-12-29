Попри втому, високий рівень стресу та четвертий рік повномасштабної війни, більшість українців продовжують регулярно стежити за подіями в країні та світі. Нові соціологічні дані свідчать: понад вісім із десяти громадян України систематично споживають новини, зосереджуючись насамперед на ключовій інформації.

Про це пише «Слово про слово» з посиланням на дослідження «Барометр довіри до новин» на замовлення Суспільне мовлення.

Результати опитування, проведеного у листопаді 2025 року, демонструють різні моделі взаємодії з новинним контентом:

25% опитаних заявили, що споживають новини інтенсивно та у великому обсязі;

57% респондентів обмежуються переглядом лише найважливіших повідомлень;

11% звертаються до новин епізодично — у разі випадкового контакту з інформацією;

4% свідомо намагаються дистанціюватися від новин;

2% не змогли визначитися з відповіддю.

Загалом це означає, що 82% українців залишаються залученими до інформаційного простору, навіть за умов тривалого воєнного напруження.

Месенджери — головне джерело інформації

Найбільш популярним каналом отримання новин залишаються месенджери. Саме через них актуальну інформацію отримують 65% опитаних.

Інші джерела розподілилися так:

соціальні мережі (Facebook, Instagram тощо) — 42%;

YouTube — 39%;

новинні інтернет-сайти — 35%;

загальнонаціональне телебачення — 28%;

інформація від знайомих і родичів — 22%;

радіо — 11%;

місцеве та регіональне телебачення — 9%.

Соціологи зазначають, що така структура відображає прагнення українців до швидкої, мобільної та персоналізованої інформації.

Про дослідження

«Барометр довіри до новин» — регулярне соціологічне дослідження, яке реалізується компанією Gradus Research Company на замовлення Суспільного. Опитування проводиться методом самозаповнення анкет у мобільному застосунку Gradus серед громадян України віком від 18 років, за винятком тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій.

Проєкт триває з липня 2022 року і проводиться двічі на рік (у перший рік повномасштабної війни — тричі).

Як повідомляло Інше ТВ, Три чверті українців готові до миру із замороженням фронту – опитування