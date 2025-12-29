Попри втому, високий рівень стресу та четвертий рік повномасштабної війни, більшість українців продовжують регулярно стежити за подіями в країні та світі. Нові соціологічні дані свідчать: понад вісім із десяти громадян України систематично споживають новини, зосереджуючись насамперед на ключовій інформації.
Про це пише «Слово про слово» з посиланням на дослідження «Барометр довіри до новин» на замовлення Суспільне мовлення.
Результати опитування, проведеного у листопаді 2025 року, демонструють різні моделі взаємодії з новинним контентом:
25% опитаних заявили, що споживають новини інтенсивно та у великому обсязі;
57% респондентів обмежуються переглядом лише найважливіших повідомлень;
11% звертаються до новин епізодично — у разі випадкового контакту з інформацією;
4% свідомо намагаються дистанціюватися від новин;
2% не змогли визначитися з відповіддю.
Загалом це означає, що 82% українців залишаються залученими до інформаційного простору, навіть за умов тривалого воєнного напруження.
Месенджери — головне джерело інформації
Найбільш популярним каналом отримання новин залишаються месенджери. Саме через них актуальну інформацію отримують 65% опитаних.
Інші джерела розподілилися так:
соціальні мережі (Facebook, Instagram тощо) — 42%;
YouTube — 39%;
новинні інтернет-сайти — 35%;
загальнонаціональне телебачення — 28%;
інформація від знайомих і родичів — 22%;
радіо — 11%;
місцеве та регіональне телебачення — 9%.
Соціологи зазначають, що така структура відображає прагнення українців до швидкої, мобільної та персоналізованої інформації.
Про дослідження
«Барометр довіри до новин» — регулярне соціологічне дослідження, яке реалізується компанією Gradus Research Company на замовлення Суспільного. Опитування проводиться методом самозаповнення анкет у мобільному застосунку Gradus серед громадян України віком від 18 років, за винятком тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій.
Проєкт триває з липня 2022 року і проводиться двічі на рік (у перший рік повномасштабної війни — тричі).
Як повідомляло Інше ТВ, Три чверті українців готові до миру із замороженням фронту – опитування