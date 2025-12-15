Майже три чверті (72%) українців готові схвалити мирний план, який, серед іншого, включатиме заморожування ситуації за нинішньою лінією фронту разом із гарантіями безпеки для України і без офіційного визнання окупованих територій частиною РФ. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), пише Кореспондент.

Зазначається, що 14% опитаних українців категорично відкидають такий план.

Ще більше опитаних (75%) відкидають варіант, який би, серед іншого, включав відведення військ з Донбасу, обмеження на українську армію і разом з цим не містив конкретних гарантій безпеки. Лише 17% українців готові на таку версію мирного плану.

Лише 9% українців очікують, що війна завершиться до початку 2026 року (у вересні було 18%) і лише 14% очікують на завершення хоча би в першій половині 2026 року (у вересні було 15%). . Натомість 11% говорять про другу половину 2026 року (було 12%), 32% – про 2027 рік і пізніше (було стільки ж). Кожен третій респондент відповів “не знаю”.

При цьому більшість українців (63%) продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно (у вересні було 62%). Ще 1% відповіли, що готові терпіти близько року. Про більш короткий період (пів року чи декілька місяців) говорять 15% респондентів (у вересні було 21%, але при цьому з 13% до 21% стало більше тих, хто не зміг відповісти на запитання).

Опитування проводилося 26 листопада-13 грудня методом телефонних інтерв’ю серед 547 дорослих респондентів з усіх регіонів України, які контролювалися урядом України. Статистична похибка не перевищувала 5,6% для показників, близьких до 50% та 2,5% – для показників, близьких до 5%.