У 2011 році група підлітків намалювала на стіні шкільного майданчика попередження: «Ваша черга, лікарю». Графіті було ледь завуальованою погрозою, що президент Сирії Башар Асад, офтальмолог, який навчався в Лондоні, стане наступним у черзі арабських диктаторів, повалених тодішньою Арабською весною.

Це тривало 14 років, протягом яких 620 000 людей загинули, а майже 14 мільйонів стали переміщеними особами, але зрештою настала черга лікаря, і Асада було повалено, і він втік до Москви посеред ночі.

Але, відмовившись від своєї диктатури заради позолоченого вигнання в Москві, Асад, як повідомляється, знову дає своїй медичній освіті шанс. Лідер останнього баасистського режиму на Близькому Сході зараз сидить у класі, беручи уроки офтальмології, повідомляє добре поінформоване джерело, пише The Guardian.

«Він вивчає російську мову та знову вдосконалює свої знання офтальмології», — сказав друг родини Асадів, який підтримує з ними зв’язок. «Це його пристрасть, йому, очевидно, не потрібні гроші. Ще до початку війни в Сирії він регулярно мав свою офтальмологічну практику в Дамаску», — продовжили вони, припускаючи, що заможна еліта в Москві може бути його цільовою клієнтурою.

Через рік після падіння його режиму в Сирії родина Асадів живе ізольованим, тихим життям у розкоші в Москві та ОАЕ. Друг родини, джерела в Росії та Сирії, а також витік даних допомогли дати рідкісну інформацію про життя нині замкнутої родини, яка колись правила Сирією залізною рукою.

За словами двох джерел, знайомих із ситуацією, родина, ймовірно, проживає в престижному районі Рубльовка, закритому житловому комплексі московської еліти. Там вони спілкувалися з такими людьми, як колишній президент України Віктор Янукович, який утік з Києва у 2014 році і, як вважається, живе в цьому районі.

Асади не відчувають нестачі в грошах. Після того, як у 2011 році західні санкції відрізали їх від більшої частини світової фінансової системи після кривавих репресій Асада проти протестувальників, родина помістила значну частину свого багатства в Москву, де західні регулятори не могли до нього доторкнутися.

Незважаючи на своє затишне житло, родина відрізана від елітних сирійських та російських кіл, якими вони колись насолоджувалися. Втеча Башара з Сирії за 11 годин залишила його друзів покинутими, а його російські куратори заважають йому зв’язатися з високопосадовцями режиму.

«Це дуже тихе життя», – сказав друг родини. «Він має дуже мало контактів, якщо взагалі має, із зовнішнім світом. Він підтримує зв’язок лише з кількома людьми, які були в його палаці, такими як Мансур Аззам [колишній міністр у справах президента Сирії] та Ясір Ібрагім [головний економічний друг Асада]».

Джерело, близьке до Кремля, заявило, що Асад також значною мірою «не має значення» для Путіна та російської політичної еліти. «Путін із роздратуванням ставиться до лідерів, які втрачають владу, а Асада більше не розглядають як впливову фігуру чи навіть як цікавого гостя, якого можна запросити на вечерю», – сказало джерело.

Втеча

Асад втік зі своїми синами з Дамаска рано вранці 8 грудня 2024 року, коли сирійські повстанці наближалися до столиці з півночі та півдня. Їх зустрів російський військовий ескорт і відвіз на російську авіабазу Хмеймім, звідки їх вивезли з країни.

Асад не попередив свою розширену родину чи близьких союзників режиму про майбутній крах, натомість залишивши їх напризволяще.

Друг Махера аль-Асада, брата Башара та високопоставлений військовий чиновник, який знає багатьох колишніх членів палацу, сказав: «Махер телефонував Башару кілька днів, але той не відповідав. Він залишався в палаці до останньої секунди, повстанці виявили, що його кальян ще теплий. Саме Махер, а не Башар, допомагав іншим втекти. Башар дбав лише про себе».

Адвокат дядька Башара, Ріфата аль-Асада, згадував, як його клієнти телефонували йому в паніці, не знаючи, як втекти з Сирії після втечі Башара. «Коли вони прибули до Хмейміма, вони сказали російським солдатам, що вони Асади, але вони не розмовляли англійською чи арабською. Тож вісьмом з них довелося спати у своїх машинах перед базою», – сказав Елі Хатем, адвокат Ріфата. Лише після втручання високопоставленого російського чиновника родині вдалося втекти до Оману.

Хвороба дружини

У перші місяці після втечі Асадів його колишні союзники по режиму не були у думках Башара. Родина зібралася в Москві, щоб підтримати Асму, колишню першу леді Сирії, що народилася у Великій Британії, яка роками хворіла на лейкемію та чий стан став критичним. Вона проходила лікування в Москві до падіння режиму Асада.

За словами джерела, знайомого з деталями здоров’я Асми, колишня перша леді одужала після експериментальної терапії під наглядом російських служб безпеки.

Зі стабілізацією здоров’я Асми колишній диктатор прагне розкрити свою версію історії. Він запланував інтерв’ю з RT та популярним американським подкастером правого спрямування, але чекає на дозвіл російської влади на появу в ЗМІ.

Схоже, що Росія заблокувала будь-які публічні виступи Асада. У рідкісному листопадовому інтерв’ю іракським ЗМІ про життя Асада в Москві посол Росії в Іраку Ельбрус Кутрашев підтвердив, що поваленому диктатору заборонено будь-яку публічну діяльність.

«Асад може жити тут, але не може займатися політичною діяльністю… Він не має права займатися будь-якою медійною чи політичною діяльністю. Ви щось чули від нього? Ні, бо йому цього не дозволено, але він живий і в безпеці», – сказав Кутрашев.

Життя дітей Асада, навпаки, здається, триває з відносно невеликими перешкодами, оскільки вони адаптуються до нового життя як московська еліта.

Друг сім’ї, який зустрівся з деякими дітьми кілька місяців тому, сказав: «Вони трохи приголомшені. Я думаю, що вони досі в невеликому шоці. Вони просто звикають до життя без того, щоб бути першою родиною».

Єдиний раз, коли родину Асадів – без Башара – бачили разом на публіці з кінця їхнього режиму, був на випускному його доньки Зейн аль-Асад 30 червня, де вона отримала диплом з міжнародних відносин у МДІМВ, елітному московському університеті, який відвідувала значна частина правлячого класу Росії.

Зейн аль-Асад у білій сукні закінчує університет. На фотографії на офіційному вебсайті МДІМВ 22-річна Зейн стоїть з іншими випускниками.

Двоє однокласників Зейна, які були присутні на церемонії, підтвердили присутність частини родини Асадів, але сказали, що вони трималися в тіні. «Родина недовго залишалася і не фотографувалася з Зейном на сцені, як інші родини», – сказав один з колишніх однокласників, який побажав залишитися анонімним.

Хафез, якого колись готували як потенційного наступника Башара, значною мірою відійшов від публічного огляду після публікації відео в Telegram у лютому, в якому він висловив власну версію втечі родини з Дамаска, заперечуючи, що вони покинули своїх союзників, і стверджуючи, що це Москва наказала їм покинути Сирію.



Хафез аль-Асад. Фотографія: Telegram @HafezBAIIssad. Сирійці швидко геолокували Хафеза, який зняв відео, прогулюючись вулицями Москви.

Хафез закрив більшість своїх соціальних мереж, натомість зареєструвавши облікові записи під псевдонімом, взятим з американського дитячого серіалу про молодого детектива з дислексією, згідно з витоком даних. За словами джерела, близького до родини, діти та їхня мати проводять багато часу за покупками, наповнюючи свій новий російський дім предметами розкоші.

Зейн аль-Асад регулярно купує високоякісний одяг, зареєструвався в елітному салоні педикюру та є членом елітного тренажерного залу в Москві, як показують витік російських даних.

Діти Асадів також часто відвідують ОАЕ, і Асма приєдналася до них у поїздці принаймні один раз. Витік записів польотів, з якими ознайомилася газета Guardian за 2017-23 роки, свідчить про те, що ОАЕ давно стали улюбленим місцем для родини Асадів, навіть коли вони були при владі. Карім і Хафез неодноразово подорожували між Абу-Дабі, Москвою та Сирією, включаючи перельоти в листопаді 2022 року та вересні 2023 року.

Спочатку родина Асадів сподівалася переїхати з Москви до ОАЕ. ОАЕ були для них набагато більш звичним місцем. За словами друга родини, вони не розмовляли російською та мали труднощі з адаптацією в російських соціальних колах. Однак, тепер родина розуміє, що остаточного переселення не станеться найближчим часом, оскільки навіть ОАЕ, де проживає багато представників тіньової еліти світу, незручно приймають Асада.

Коли повстанці пронеслися по Сирії, вони ділилися фотографіями, які знайшли у маєтках Асада. Соціальні мережі були наповнені зображеннями молодого Башара в спідній білизні, Башара, який плаває – це дуже відрізняється від автократичного автопортрета, який дивився на сирійців з кожного кутка.

Башар Асад плаває під водою.



Це була перша тріщина в сталевому образі диктатора, чиє правління ще рік тому вважалося нездоланним. Однак сирійці досі мають мало деталей про людину, яка керувала 14 роками вбивств, що призвели до смертей сотень тисяч сирійців.

Камаль Алам, колишній старший науковий співробітник Атлантичної ради, який займався дипломатією другого рівня під час громадянської війни в Сирії, сказав: «Знадобилося падіння режиму, щоб ці фотографії з’явилися».