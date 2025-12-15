Диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози

По всій Україні, окрім Донецької та Луганської областей, запроваджується порайонне оповіщення повітряних тривог. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, пише Кореспондент.

“ДСНС разом із Повітряними силами та ОВА запустили поділ на райони по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей. Диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози. Про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв”, – написала глава уряду.

За її словами, на першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах, а тепер вона розширена на всі області.

“Новий підхід уже суттєво скоротив тривалість тривог. Особливо це відчутно у прифронтових і центральних регіонах. Найбільший ефект фіксуємо в Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, Харківській – більш ніж на місяць у деяких громадах”, – зазначила Свириденко.

Прем’єр додала, що це дає змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше й підтримувати економічну активність у регіонах.

Крім цього, за її словами, передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8-15 секунд, що підвищує оперативність реагування.