Німецький автоконцерн Volkswagen планує припинити виробництво автомобілів на своєму заводі в Дрездені. Закриття заводу на території Німеччини стане для компанії першим за всю її 88-річну історію.

Про це пише британське ділове видання Financial Times, передає Суспільне.

Компанія готується зупинити виробництво на заводі в Дрездені з 16 грудня, повідомляє видання. Таке рішення ухвалили на тлі фінансових труднощів та падіння попиту на автомобілі. Автівки найбільшого європейського виробника гірше очікуваного продавалися в Китаї та Європі, а в Сполучених Штатах на продажі негативно вплинули торгівельні мита, які запровадила адміністрація Дональда Трампа.

Видання пише, що через слабкий попит концерн відчуває тиск на свої фінанси — і тому змушений скорочувати витрати. Компанія вже скоротила обсяги інвестицій на найближчі роки та наразі переглядає, від яких проєктів варто відмовитися. Аналітик Bernstein Стівен Райтман заявив, що окремою проблемою для Volkswagen стала необхідність інвестувати додаткові кошти в нові бензинові двигуни.

Завод у Дрездені працював із 2002 року: спочатку на ньому збирали преміальний седан Phaeton, а пізніше — електромобіль ID.3. Закриття виробництва є частиною плану зі скорочення потужностей, який компанія раніше погодила з профспілками. В межах цієї ж угоди Volkswagen має намір скоротити 35 тисяч робочих місць по всій Німеччині. Будівлю заводу хочуть передати в оренду Дрезденському технічному університетові: в ній створять дослідницький кампус для розробок у сфері штучного інтелекту, робототехніки та мікрочипів, а також використовуватимуть об’єкт як туристичну пам’ятку.

Нагадаємо, що у 2023 році Volkswagen продав свої активи в Росії