За підсумками 2025 року потреба військовослужбовців-жінок у польових костюмах та натільній білизні забезпечена у повному обсязі.

Це досягнуто завдяки централізованим закупівлям спеціалізованої форми та білизни, розробленої з урахуванням фізіологічних особливостей жінок, зазначають в Міноборони України.

Зокрема, у 2025 році Міністерство оборони через «Державний оператор тилу» закупило і поставило до військових частин понад 30 000 комплектів польових костюмів, у тому числі 500 комплектів костюмів підвищеної міцності (клас 13) для виконання завдань у складних умовах.

Крім того, закуплено і поставлено понад 100 000 одиниць натільної білизни. Різні види білизни розроблені з урахуванням сезонності та умов експлуатації.

Вся форма має спеціальний крій та якісні матеріали, що гарантує комфорт та функціональність під час виконання завдань. Закупівля охопила широкий діапазон розмірів, щоб забезпечити кожну військовослужбовицю. Це важливий крок до створення безбар’єрного простору у Збройних Силах.

