Росія створила в Європі розгалужену дезінформаційну мережу, спрямовану на дискредитацію українських біженців і України загалом. Найбільш активною ця кампанія була в Австрії, повідомляє австрійське видання profil, передає zn.ua.

У березні цього року австрійські спецслужби заявили про викриття російської дезінформаційної операції, а нині журналісти отримали доступ до матеріалів слідства.

За даними розслідування, діяльність мережі охоплювала не лише Австрію, а й інші європейські країни. Координацією операції займався австрієць Ян Марсалек, який тривалий час співпрацює з російськими спецслужбами. З 2022 року він разом із громадянином Болгарії Орліном Русєвим, якого згодом затримали в Лондоні, організовував виготовлення та розміщення наклейок і графіті з неонацистською символікою в публічних місцях.

Усі ці дії були спрямовані на створення враження, що таку символіку поширюють саме українці. Листування організаторів свідчить про навмисні спроби пов’язати нацистські символи з Україною: праворадикальні знаки зображали в кольорах українського прапора, поєднували з гаслом «Слава Україні» та доповнювали образливими написами проти росіян.

Окрім цього, учасники кампанії створили мережу вебсайтів, які імітували європейські осередки українського полку «Азов». За даними журналістів, куратори з ФСБ прямо рекомендували агентам поширювати символіку «Азову» по всій Європі з обов’язковим додаванням свастики для посилення дискредитаційного ефекту.

Видання Profil отримали ексклюзивний доступ до нових журналів чатів та файлів розслідувань. Ці раніше секретні документи вперше в разючих деталях розкривають, як така децентралізована російська дезінформація планується та виконується в Європі.

Вони також показують, що Росія більше не проводить свої дезінформаційні кампанії виключно в цифровому просторі, а тепер відправляє своїх агентів на вулиці. Численні шпигунські осередки незалежно один від одного намагаються розділити демократичні суспільства в Європі, навмисно поширюючи дезінформацію. Розслідування щодо осередку Марсалека стосується справжніх ворогів держави, фальшивих нацистів, штучно розпалюваних антиросійських настроїв та гір наліпок, які могли бути наклеєні навіть на вашому порозі.