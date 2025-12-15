Більшість (61%) українців довіряють президенту України Володимиру Зеленському, не довіряють – 32%, тоді як на початку жовтня довіряли 60%, не довіряли – 35%, свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 26 листопада-13 грудня 2025 року, передає Інтерфакс-Україна.

Лише 9% українців вважають, що вибори потрібно проводити до припинення вогню (у вересні було 11%). У разі припинення вогню і отримання гарантій безпеки 25% підтримують проведення виборів (є тенденція до зростання показника, у вересні було 22%). Разом з цим більшість – 57% (у вересні – 63%) – продовжують наполягати, що вибори можливі лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни.

“Рівень довіри до Зеленського після корупційного скандалу скоріше за все знизився приблизно на 10 відсоткових пунктів, але після звільнення Андрія Єрмака і зростання тиску з боку США відновився до попереднього рівня і складає 61%. Серед внутрішніх питань серед абсолютної більшості українців немає запиту на проведення національних виборів до завершення бойових дій. Довіра до Зеленського залишається високою і в очах українців він зберігає легітимність як президент. Тому наполягання на виборах в Україні критично сприймається громадськістю і розцінюється як спроба послабити країну”, – зазначив директор КМІС Антон Грушецький.

Також стабільна довіра українців до Європейського союзу: йому довіряють 49% опитаних, не довіряють – 23% (у грудні 2024 року було 46% і 19%, тобто майже без змін). Решта 27% відповіли “важко сказати напевно”.

Водночас значно впали показники довіри до США і до НАТО.

Зокрема, США довіряють 21% опитаних (зниження з 41% у грудні 2024 року), не довіряють – 48% (ріст з 24% у грудні 2024 року), 32% не змогли визначитися. При цьому в травні 2025 року 90% українців добре ставилися до жителів США.

Лише 34% українців довіряють НАТО, тоді як у грудні 2024 року довіряло 43%, а 41% не довіряють (ріст з 25%), 25% не змогли визначитися.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 547 дорослих респондентів з усіх регіонів України, які контролювалися урядом України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 5,6% для показників, близьких до 50% та 2,5% – для показників, близьких до 5%, але за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. У КМІС вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють надійно аналізувати суспільні настрої населення.