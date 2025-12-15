Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що його країна надасть прихисток двом білоруським опозиціонерам — Марії Колесніковій та Віктору Бабарику, — яких раніше звільнили з ув’язнення.

Про це Добріндт заявив в етері телеканалу ARD, пише Громадське з посиланням на Tagesschau.

За його словами, Німеччина зацікавлена в тому, аби білоруський демократичний рух в екзилі зміцнився. «І тому ми сьогодні приймемо двох видатних опозиційних політиків, які перебували у в’язниці», — сказав міністр.

Так, Німеччина прийме у себе білоруських опозиціонерів Віктора Бабарика та Марію Колеснікову.

Марія Колеснікова була однією з лідерок масових протестів у Білорусі у 2020 році. Її заарештували у вересні того ж року, а рік по тому засудили до 11 років ув’язнення за нібито змову з метою держперевороту.

Віктор Бабарико раніше очолював «Белгазпромбанк». Свою посаду він покинув після оголошення про намір узяти участь у президентських виборах в Білорусі. Одразу після цього правоохоронці почали чинити тиск на банк, зокрема проводити обшуки.

Олександр Лукашенко звинуватив Бабарика в корупції, після чого його заарештували. Бабарико звинуватили в економічних злочинах за трьома статтями КК Білорусі, однак сам він пов’язував кримінальне переслідування з політичною діяльністю.

Нагадаємо, 13 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Джоном Коулом помилував 123 ув’язнених. Білорусь передала Україні 114 з цих звільнених. Серед них п’ятеро українців, а інші — білоруси, ув’язнені з політичних мотивів.

