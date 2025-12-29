Колишньому президенту Бразилії Жаїру Болсонару провели медичну процедуру для лікування тривалої гикавки після того, як суд дозволив йому для цього тимчасово залишити в’язницю.

Про це повідомило Reuters, пише «Гордон».

За словами лікарів, Болсонару виконали блокаду правого діафрагмального нерва, який відповідає за роботу діафрагми. Через 48 годин запланована ще одна процедура – блокада лівого нерва.

70-річного політика ушпиталили раніше цього тижня для операції з видалення грижі. Дозвіл на тимчасове звільнення надав суддя Верховного суду Бразилії Александрі де Мораес на прохання адвокатів захисту.

Агентство, посилаючись на медичні джерела, зазначає, що діафрагмальний нерв є ключовим нервом, який починається в шиї та контролює діафрагму – головний м’яз, що відповідає за дихання.

Проблеми зі здоров’ям у нього тривають із 2018 року, після ножового нападу під час передвиборчої кампанії, йдеться в матеріалі.

