Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару заарештовано.

Про це у суботу, 22 листопада, повідомили агентство Reuters та бразильський інформаційний портал G1, передає DW.

Політик, у вересні визнаний Верховним судом Бразилії винним у спробі держперевороту та засуджений до 27 років та 3 місяців тюремного ув’язнення, утримувався під домашнім арештом з 4 серпня. Екс-глава держави перебував на етапі оскарження вироку.

Арешт є превентивним заходом і був запрошений федеральною поліцією. Він був санкціонований після того, як сенатор Флавіо Болсонару, син екс-президента, закликав до нічного чування біля будинку колишнього глави держави.

Суддя Верховного суду Бразилії Алешандре де Мораес вказав на ризик втечі і заявив, що заклик до чування “свідчить про можливу спробу використати” прихильників Болсонару для перешкоджання контролю за дотриманням умов домашнього арешту. Де Мораес також не виключив підстав для створення заворушень.

Під час розслідування обвинувачений планував сховатися в посольстві Аргентини та запросити політичний притулок, нагадав де Мораес.

Він додав, що кондомініум, де Болсонару перебував під домашнім арештом, розташований приблизно за 13 кілометрів від посольського району в Бразиліа – відстань, яку, за словами судді, можна подолати машиною менш ніж за 15 хвилин.

Болсонару був заарештований і спокійно поставився до події. Колишньої першої леді Мішель Болсонару вдома не було.

Після ряду стандартних процедур Болсонару було доставлено в управління федеральної поліції та розміщено у приміщенні, призначеному для арешту високопосадовців. На місці було проведено його медичний огляд.

Де Мораес уточнив, що Болсонару використав соцмережі своїх союзників, у тому числі своїх трьох синів-парламентаріїв, для поширення повідомлень зі “змістом, який явно спонукає і підбурює до нападів на Верховний суд і відкрито підтримує іноземне втручання в бразильську судову владу”.

Раніше, 12 вересня, четверо суддів з п’яти проголосували за визнання 70-річного Болсонару винним у п’яти злочинах: участі у збройній злочинній організації, спробі насильницького повалення демократії, організації державного перевороту та завданні шкоди державній власності та культурним цінностям. Один суддя виправдав екс-президента.

Як зазначало Reuters, єдиний суддівський голос проти відкрив шлях до оскарження рішення та потенційного винесення остаточного вироку ближче до президентських виборів 2026 року.

Прихильники Болсонару 8 січня 2023 року штурмували Конгрес, Верховний суд та президентський палац у місті Бразиліа невдовзі після вступу Луїса Інасіу Лули да Сілви на посаду президента. Звинувачення стверджує, що Жаїром Болсонару брав участь у розробці планів держперевороту під кодовою назвою “Зелений та жовтий кинджали”. Згідно з цими планами, передбачалося отруїти Лулу, а також вбити віце-президента Жералду Алкміна та верховного суддю де Мораєса. Болсонару відкидає всі звинувачення і стверджує, що нічого не знав про підготовку держперевороту.

У липні на Болсонару одягли електронний браслет, зобов’язали вночі перебувати вдома та заборонили користуватися соцмережами. На початку серпня екс-президента було відправлено під домашній арешт у своєму будинку до Бразиліа за виступ перед прихильниками по інтернет-зв’язку.

Як повідомляло Інше ТВ, у жовтні 2022 року в Бразилії обрали президента – Болсонару програв попереднику