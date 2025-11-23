Як повідомили у ДСНС, рятувальники Черкащини отримали повідомлення про пожежу в житловому будинку в Уманському районі. Стурбована мати повідомила, що вогонь охопив усе помешкання, де перебували діти.

Черговий караул рятувальників оперативно локалізував пожежу на площі 56 кв. м.

Попри миттєву реакцію, вогнеборці виявили рештки 3-х дітей та 1 фрагмент тіла ймовірно 4-ї дитини.

Ймовірно це діти 2018, 2020, 2022, 2025 року народження. Ще одна дитина, 2017 року народження, доставлена до лікарні з опіками рук І ступеню та ознаками отруєння продуктами горіння.

Нині рятувальники з’ясовують причини виникнення пожежі.