На Конференції ООН зі зміни клімату (СОР30) у Бразилії країни-учасниці досягли компромісної угоди. У ній не згадується про викопне паливо, але є зобов’язання збільшити фінансування бідних країн, які потерпають від глобального потепління.

Про це повідомляє Reuters, передає hromadske.

Угоду уклали після двох тижнів напружених переговорів у місті Белен у Бразилії. Президент COP30 Андре Корреа до Лаго визнав, що переговори були важкими.

Дискусії тривали між забезпеченими державами та країнами, що розвиваються, а також між тими учасниками, які мають протилежні погляди на видобуток нафти, газу та вугілля.

Європейський Союз наполягав, аби в угоду додали зобов’язання поступово відмовитися від викопного палива. Однак врешті-решт європейцям довелося поступитися, оскільки коаліція країн, включно із провідним експортером нафти — Саудівською Аравією, заявила, що не допустить такого формулювання у тексті.

Кінцева угода передбачає добровільну ініціативу, яка покликана допомогти країнам виконати свої поточні зобов’язання щодо скорочення викидів. Водночас науковці наголосили, що чинні зобов’язання є недостатніми, щоб запобігти підвищенню глобальної температури вищі, ніж на 1,5°C.

Крім того, документ закликає багаті країни до 2035 року щонайменше утричі збільшити фінансову підтримку держав, що розвиваються, аби вони могли адаптуватися до кліматичних змін.

Це вже 30-та Конференція ООН зі зміни клімату. У ній взяли участь 194 країни, а також Європейський Союз. Сполучені Штати відмовилися надіслати офіційну делегацію.

