Івана Карліч Бан та два її собаки вирушили полювати в осінньому лісі Істрії — північно-західного регіону Хорватії. Ця команда шукає найдорожчий у світі делікатес. Адже саме зараз триває сезон трюфелів. Однак мисливиця з багаторічним досвідом занепокоєна майбутнім цих грибів через зміну клімату.

Tuber Magnatum Pico, або білий трюфель, — це рідкісний та коштовний делікатес, відомий своїм сильним ароматом та унікальним смаком. Цей підземний гриб росте в симбіозі з деякими деревами.

Його можна знайти лише в Італії й Хорватії та лише протягом чотирьох місяців — із вересня до грудня. Спеціально навчені собаки Івани відчути запах цього гриба, хоча він приховується під землею на глибині до метра.

«Для дресирування собаки-мисливця на трюфелі потрібен щонайменше рік. Важливо, щоб собака любив їсти трюфелі, любив їхній запах і все це мотивувало його бути кращим мисливцем. Ми навіть розробили перші у світі ласощі з трюфелями для собак, якими ми їх дресируємо і які вони їдять. Адже трюфелі не тільки дуже смачні, але й надзвичайно корисні ласощі для людей і тварин», — говорить Івана.

Білі трюфелі не можна культивувати, тому вони й настільки рідкісні. Їхня ціна може сягати 6000–7000 євро за кілограм.

Більш поширений чорний трюфель росте довше протягом року, і його можна вирощувати. Тож він дешевший за білий, але все одно коштує сотні євро за кілограм.

Народжені в родині любителів трюфелів, Івана та її брат є третім поколінням мисливців. Вони мають крамничку в селі Паладіні у хорватському регіоні Істрія, що межує з Італією. Там продають свою продукцію з трюфелів, а також постачають делікатес до найближчих ресторанів.

«Зміна клімату дуже впливає на трюфелі, оскільки це продукт природи. Посуха зупиняє ріст трюфелів, а надмірні опади роблять трюфелі дуже м’якими та гнилими. Вони дуже швидко гниють, тому дуже важливо підтримувати чистоту лісів навколо нас», — каже мисливиця за трюфелями.

